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Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Guidonia, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Ranieri e Mancini? Esperienza, competenza, equilibrio. Dei punti di riferimento intorno ai quali un intero sistema deve muoversi. Il loro lavoro dovrà essere supportato da una riorganizzazione completa".

La vicenda Pirlo non è stata gestita bene."Probabilmente c'è stata una mancanza di comunicazione. Non si mettono in discussione le persone ma alcune situazioni. Credo sia stato giusto prendere una posizione, quella che ha preso Malagò è quella di chi vuole risolvere un problema".

Come vede questo mercato?"Quando ci sono i Mondiali c'è sempre una pausa. Ora tutte stanno cercando qualcosa, credo che al momento il gap con l'Inter non l'abbia colmato nessuno".

La Fiorentina s'è mossa in maniera importante."In termini di operatività ha sorpreso tutti in positivo. Paratici ha aggredito il mercato e centrato colpi importanti".