Al termine di Cagliari-Atalanta, Davide Nicola ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Al tecnico viene chiesto di giudicare il mancato intervento del Var sul mani di Kossounou: "Sono episodi che accadono, ho una mia precisa idea. Non mi va mai di ridurre una prestazione in un singolo episodio, saranno gli arbitri a valutare se questo è rigore o no".