VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

Intervistato da TMW, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Sampdoria e Palermo, ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato:

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Serie A: come la vede, mister?

"Non mi dispiace il Milan con Amorim, credo molto nella squadra rossonera che sta nascendo. Questo Milan sarà il terzo incomodo. Sono fiducioso. Molto. E starei attento anche al Como".

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La Fiorentina è protagonista sul mercato.

"Ha fatto un bel mercato, davvero. Paratici è uno che capisce di calcio. La Fiorentina ha lavorato molto bene come la Juve, ma Spalletti deve stare più calmo".

(Fonte: TMW)