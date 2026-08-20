Intervistato da TMW, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Sampdoria e Palermo, ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato
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Intervistato da TMW, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Sampdoria e Palermo, ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato:
Serie A: come la vede, mister?"Non mi dispiace il Milan con Amorim, credo molto nella squadra rossonera che sta nascendo. Questo Milan sarà il terzo incomodo. Sono fiducioso. Molto. E starei attento anche al Como".
La Fiorentina è protagonista sul mercato."Ha fatto un bel mercato, davvero. Paratici è uno che capisce di calcio. La Fiorentina ha lavorato molto bene come la Juve, ma Spalletti deve stare più calmo".
(Fonte: TMW)
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