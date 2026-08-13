Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha commentato le ultime operazioni di mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Getty

"Spence? Bisogna fare riferimento anche alle alternative. Si parlava di un ritorno di Perisic, invece per il gioco che vuole fare Chivu, Spence è uno eclettico, dinamico, sicuramente è un ottimo colpo. Non è ai livelli di Dumfries, ma sicuramente un ottimo giocatore. Nel momento in cui perdi Palestra, credo che questa sia un'operazione importante. Se chiude poi anche per Jones, che piace tanto a Chivu, credo che sia ancora lei la squadra da battere".

Frattesi alla Lazio è una buona operazione?

Getty Images

"Sicuramente. E' sempre stato l'oggetto del desiderio di tante squadre, dalla Roma al Napoli, passando per la Juve. Poi è sempre rimasto all'Inter. Non ha mai avuto una continuità di rendimento dopo Sassuolo, credo che questa sia un'opportunità importante. Magari la Lazio farà un'altra operazione importante sulla prima punta".

(Fonte: TMW Radio)