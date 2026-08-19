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Intervistato da Sport Mediaset, Christian Panucci, ex difensore di Milan, Roma e Inter, ha fatto la sua griglia in vista dell'inizio del prossimo campionato:

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"L'Inter ha preso giocatori di esperienza, fatti. Erano già forti, poi è rientrato anche Pavard. Hanno anche dei giovani dietro, come Stankovic, che per me avranno un grande futuro. Sono sicuramente la squadra da battere. L'antagonista vera dei nerazzurri può essere il Napoli se Allegri, bravo e fortunato com'è, riuscirà a far quadrare la baracca e può riuscire addirittura a vincere lo scudetto, sicuramente è una papabile. Juventus? Può funzionare, si sono messe delle base con persone che sanno di calcio, penso siano le scelte giuste. Lucumì non mi convince ancora al 100%, lo voglio vedere nella Juventus. Forse meglio se gioca a tre. Non mi convince il centrocampo dei bianconeri, forse dovevano fare qualcosa in più".

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"Roma? Nessuno pensava che Gasperini potesse arrivare terzo, non è facile a Roma e io lo so. E' stata una scelta importante, è uno che fa calcio. Milan? Ramos per me è l'attaccante giusto, è davvero forte. L'ho osservato in tournée da difensore e si muove benissimo, per me farà più di 15 gol".

(Fonte: Sport Mediaset)