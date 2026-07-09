Majdi Khalaili, padre del nuovo esterno dell'Inter Anan, è intervenuto oggi ad un programma sportivo israeliano in collaborazione con Radio Haifa

Marco Astori Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 23:57)

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Majdi Khalaili, padre del nuovo esterno dell'Inter Anan, è intervenuto oggi ad un programma sportivo israeliano in collaborazione con Radio Haifa, parlando del suo trasferimento ormai imminente in nerazzurro: “È emozionante. Per la prima volta nella vita mi ha fatto piangere. È stata una trattativa dura e complicata, ogni giorno ore e ore di riunioni. Quando sembrava quasi saltata, non ci credevo più. Ma ora nessuno è più felice di me. Tutto è iniziato da quando era piccolo: da casa, dalla scuola, dal rispetto per le persone e dall’essere una brava persona. È un ragazzo toccato da Dio dal punto di vista calcistico. Suo padre gli ha tracciato la strada: lavorare, lavorare, lavorare. Gli ho sempre detto: ‘Non parlare, lavora’.

C’erano tante squadre che lo volevano, ed è stato anche questo a complicare l’operazione. Ogni volta entrava in scena un nuovo club e questo faceva salire il prezzo. L’Ipswich voleva pagare 30 milioni di euro, più dell’Inter. Nel momento di maggiore pressione c’è stato un po’ di caos e Anan ha creato qualche problema, nel senso che è rimasto fermo sulla sua posizione: ha detto che era inutile presentare altre offerte, perché avrebbe giocato solo nell’Inter. L’Inter lo ha voluto e ha creduto in lui con grande forza. L’allenatore gli ha parlato al telefono e gli ha detto: ‘Stai tranquillo, tu giocherai solo qui’. Un giocatore pagato certe cifre non viene preso per stare in panchina. Non penso che ci sia qualcuno del suo livello a contendergli il posto in quella posizione. Lui deve lavorare, allenarsi e dimostrare. Il grande sogno è il Liverpool, ha tantissima fiducia in se stesso.

La Nazionale? È il suo sogno. Vuole moltissimo giocare il Mondiale, speriamo di qualificarci a una grande competizione. La Nazionale viene prima di tutto: farà tutto ciò che serve, che si tratti di cinque minuti o di più. Anan nella vita quotidiana è incredibilmente tranquillo. Durante la trattativa dormiva: è andato a dormire per tre ore. Io gli ho detto: ‘C’è l’accordo’, e lui mi ha risposto: ‘Ah sì?’. Dall’altra parte, però, in campo è un toro. Ha una personalità completa, Dio lo ha toccato”.