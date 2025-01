Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha annunciato l'ingaggio del difensore Oumar Solet. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il difensore svela i suoi obiettivi: "L’Italia era nel mio destino. Mentre ero a Salisburgo vari club italiani erano interessati a me. Ora finalmente posso giocare in un campionato importante e con una squadra che crede molto in me: quando l’Udinese mi ha presentato il progetto mi hanno convinto subito. Ho preso l’aereo e sono andato a firmare”.