Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari-Inter, Benjamin Pavard ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria nerazzurra
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari-Inter, Benjamin Pavard ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria nerazzurra:
"E' vero che nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', ci aspettavamo che loro avrebbero spinto. Non è mai facile vincere qui. Ci siamo aiutati a vicenda, complimenti alla squadra e a mio fratello Calha.
(Fonte: Sky Sport)
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