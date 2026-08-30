Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari-Inter, Benjamin Pavard ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria nerazzurra

Marco Macca
Simonelli

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari-Inter, Benjamin Pavard ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria nerazzurra:

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27
Getty Images

"E' vero che nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', ci aspettavamo che loro avrebbero spinto. Non è mai facile vincere qui. Ci siamo aiutati a vicenda, complimenti alla squadra e a mio fratello Calha.

(Fonte: Sky Sport)

pavard

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