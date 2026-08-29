"Riecco Pavard. A un anno dall’addio all’Inter, poi rivelatosi per una serie di circostanze soltanto un arrivederci, Benjamin prepara il nuovo debutto in Serie A. Chivu lo ha provato fra i titolari nella formazione che sfiderà domenica il Cagliari, sul centrodestra della difesa. Deve solo scegliere se inserirlo al posto di Bisseck o di Akanji, che hanno giocato titolari al debutto contro il Monza". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla novità di formazione in vista di Cagliari-Inter.

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Chivu è pronto a schierare Pavard dal 1', resta da capire al posto di chi: se al posto di Bisseck, con Akanji che sarebbe confermato in mezzo, o al posto dello svizzero, con Bisseck che farebbe il centrale e con Pavard sul centro-destra. Dopo un'estate all'apparenza da sicuro partente, Pavard ha conquistato la fiducia di Chivu e del gruppo ed è pronto a giocarsi le sue carte in questa stagione.

"La società in effetti ha cercato più volte di venderlo e infatti ha trattato per settimane il possibile sostituto, il Cuti Romero, che alla fine è passato dal Tottenham all’Atletico Madrid. Ma già durante il ritiro in Germania, Pavard aveva dimostrato un atteggiamento molto diverso nei confronti di Chivu e dei compagni. Anche durante la tournée, tra Hong Kong e Perth, era sembrato uno dei calciatori più brillanti e coinvolti del gruppo, non solo per il gol segnato nell’amichevole contro il Manchester City. Voleva meritarsi una nuova occasione nell’Inter e l’ha detto chiaro e tondo all’allenatore.

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"È stato accontentato. E salvo inconvenienti dell’ultim’ora, ritroverà un posto in squadra a Cagliari. È un nuovo inizio per Benjamin, detto Benji, che ha un curriculum da grande difensore e l’esperienza dei 30 anni ma pure lo spirito di un ragazzino emergente. Il primo settembre chiude il mercato: ma quest’anno la scadenza non lo riguarda", chiosa la Rosea.