Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti si è espresso sulla vittoria dei Mondiali da parte della Spagna, per poi parlare del mercato delle big di Serie A
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Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti si è espresso sulla vittoria dei Mondiali da parte della Spagna, per poi parlare del mercato delle big di Serie A:
"La Spagna ha dominato la finale, nel complesso ha meritato di essere campione del mondo: ha mantenuto fede al suo modello e lo ha portato avanti fino alla fine battendo nettamente Francia e Argentina. Credo invece che l'Inghilterra abbia perso un'occasione".
Direttore e l'Italia?"Ho fiducia nello spirito innovativo di Malagò e nella sua voglia di lasciare una traccia del suo operato. La scelta di Maldini e Leonardo non può che essere condivisa, ora aspettiamo quali saranno le scelte. La vittoria della Spagna, comunque, conferma che le rivoluzioni tecniche partono dal basso".
Da chi si aspetta innesti?"Inter e Napoli devono fare dei ritocchi, ma Juve e Roma devono fare qualcosa di importante. Il Milan invece è un mondo difficile da comprendere".
(Fonte: TMW)
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