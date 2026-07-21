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Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti si è espresso sulla vittoria dei Mondiali da parte della Spagna, per poi parlare del mercato delle big di Serie A:

"La Spagna ha dominato la finale, nel complesso ha meritato di essere campione del mondo: ha mantenuto fede al suo modello e lo ha portato avanti fino alla fine battendo nettamente Francia e Argentina. Credo invece che l'Inghilterra abbia perso un'occasione".

Direttore e l'Italia?

"Ho fiducia nello spirito innovativo di Malagò e nella sua voglia di lasciare una traccia del suo operato. La scelta di Maldini e Leonardo non può che essere condivisa, ora aspettiamo quali saranno le scelte. La vittoria della Spagna, comunque, conferma che le rivoluzioni tecniche partono dal basso".

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Da chi si aspetta innesti?

"Inter e Napoli devono fare dei ritocchi, ma Juve e Roma devono fare qualcosa di importante. Il Milan invece è un mondo difficile da comprendere".

(Fonte: TMW)