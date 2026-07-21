Non ha dubbi il Corriere dello Sport nel suo focus sul mercato in entrata dell'Inter. Secondo il quotidiano, infatti, il tecnico vuole averlo a tutti i costi
VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Jones? Mai negato interesse, devo essere sincero e dire…”
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Il nome che più fa brillare gli occhi in questo momento a Chivu, non è un segreto, è Curtis Jones". Non ha dubbi il Corriere dello Sport nel suo focus sul mercato in entrata dell'Inter.
Secondo il quotidiano, infatti, il tecnico vuole a tutti i costi avere a disposizione il centrocampista inglese: "Avrebbe caratteristiche e giocate capaci di alzare ulteriormente il livello di una mediana già forte.
Il discorso quindi, proprio su desiderio dell’allenatore, non è ancora chiuso, nonostante le richieste molto alte del Liverpool. In attesa di aggiornamenti, meglio rimanere concentrati sul campo: anche dal sacrificio e dal sudore di questi giorni passa l’ambizione della prossima annata".
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