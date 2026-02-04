DT PSV: “Zero offerte ufficiali per Perisic. Inter? Abbiamo saputo che…”

"Non abbiamo mai parlato direttamente con nessun club riguardo a Ivan", racconta il DT del PSV su Perisic

Matteo Pifferi Redattore 4 febbraio - 15:50

L'Inter ci ha provato a riportare a Milano Ivan Perisic ma non c'è stato l'ok del PSV per il trasferimento e così l'esterno croato concluderà la stagione ad Eindhoven.

Sono trapelate anche delle indiscrezioni per le quali il clima tra i due club non sarebbe dei migliori con il PSV indispettito per l'atteggiamento dell'Inter, che ha provato a convincere Perisic.

Il DT del PSV, Earnest Stewart, ha parlato a ESPN per raccontare la sua versione dei fatti: "Non abbiamo mai parlato direttamente con nessun club riguardo a Ivan. Abbiamo saputo solo dalla sua agenzia che c'era interesse da parte dell'Inter e di un altro club, ma non abbiamo mai ricevuto un'offerta".

Già nei giorni scorsi ne aveva parlato Marcel Brands, direttore generale del PSV Eindhoven, ai microfoni di NOS: "Si scrive molto a riguardo, ma non abbiamo mai sentito nulla. Ne abbiamo parlato con Perisic. A quanto pare è stato contattato. A quanto pare, ultimamente va così. Ma lui resta".