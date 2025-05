Emmanuel Petit, ex centrocampista francese, ha presentato per MadeInFOOT i temi principali della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio: "Ho giocato parecchie finali. Posso dire che una finale si basa su molte emozioni. Se si guardano i giocatori dell'Inter tra le quattro squadre rimaste nelle ultime quattro, è l'unica che sta andando controcorrente e all'opposto delle altre tre. L'ho già detto nei quarti di finale. Ho detto: "Attenzione all'Inter". Prima di tutto perchè sono italiani, ma soprattutto è una squadra con tanta esperienza. È un club con una storia enorme. Hanno una squadra composta da parecchi giocatori che hanno già vinto la Champions League".

"Sì, un po' come il Paris Saint-Germain che l'anno scorso era in semifinale. Negli anni scorsi, l'Inter è stata una delle squadre a livello europeo che ha avuto la netta abitudine di raggiungere le semifinali. È una squadra, come il PSG, che ogni anno lotta per lo scudetto, ha questa esperienza di vittoria. Ha questa esperienza anche in termini tattici. Con Inzaghi e questo 3-5-2 hanno un sistema completamente opposto al calcio moderno. Non c'è nessuno che gioca con 2 punte. Chi gioca con il 3-5-2 nelle grandi squadre europee? Al momento non ce ne sono molti.