Sucic: "Primo gol? Emozione speciale in questo stadio. E' stato importante perché…"

Sucic: “Primo gol? Emozione speciale in questo stadio. E’ stato importante perché…”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni de La Domenica Sportiva dopo il 3-0 alla Fiorentina.

"Emozione speciale segnare il mio primo gol in questo stadio e davanti a questi tifosi: è stato importante perché abbiamo chiuso la partita, ma la cosa più importante è aver vinto".

