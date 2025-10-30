Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni de La Domenica Sportiva dopo il 3-0 alla Fiorentina.
Sucic: “Primo gol? Emozione speciale in questo stadio. E’ stato importante perché…”
"Emozione speciale segnare il mio primo gol in questo stadio e davanti a questi tifosi: è stato importante perché abbiamo chiuso la partita, ma la cosa più importante è aver vinto".
