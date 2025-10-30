Il centrocampista svizzero della Fiorentina commenta così la sconfitta per 3-0 rimediata contro i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 20:16)

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter: "Abbiamo fatto 60 minuti buoni contro una squadra molto forte, la più forte del campionato secondo me, abbiamo fatto nene. Poi, dopo l'1-0, è stato difficile.

Dobbiamo fare di più, lo sappiamo tutti: questo è l'obiettivo. Il problema al momento è l'ultimo passaggio, anche io ho sbagliato. Devo fare meglio, come tutti.

Lecce? L'obiettivo è vincere, dopo 9 partite non abbiamo ancora ottenuto i 3 punti. È un momento difficile, ma adesso dobbiamo vincere".