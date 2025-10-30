FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Sohm: “Inter la più forte del campionato. Dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare meglio”

news

Sohm: “Inter la più forte del campionato. Dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare meglio”

Sohm: “Inter la più forte del campionato. Dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare meglio” - immagine 1
Il centrocampista svizzero della Fiorentina commenta così la sconfitta per 3-0 rimediata contro i nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter: "Abbiamo fatto 60 minuti buoni contro una squadra molto forte, la più forte del campionato secondo me, abbiamo fatto nene. Poi, dopo l'1-0, è stato difficile.

Sohm: “Inter la più forte del campionato. Dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare meglio”- immagine 2
Getty Images

Dobbiamo fare di più, lo sappiamo tutti: questo è l'obiettivo. Il problema al momento è l'ultimo passaggio, anche io ho sbagliato. Devo fare meglio, come tutti.

Sohm: “Inter la più forte del campionato. Dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare meglio”- immagine 3
Getty Images

Lecce? L'obiettivo è vincere, dopo 9 partite non abbiamo ancora ottenuto i 3 punti. È un momento difficile, ma adesso dobbiamo vincere".

Leggi anche
Sucic: “Primo gol? Emozione speciale in questo stadio. E’ stato importante...
Bonazzoli: “Rovesciata? Gesto istintivo, mi viene naturale. Grande partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA