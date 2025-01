"Molto dipenderà dalla tenuta fisica di Calhanoglu, calciatore mai banale, ma in campionato nessuna squadra ha tante frecce come l’Inter: lo scudetto è in mano sua, nella misura in cui riuscirà a dimostrare sul campo questa superiorità, giornata dopo giornata. Per farlo, però, il regista dovrà mancare il meno possibile, anche perché Calha regala l’imprevedibilità che serve a Inzaghi. Quando non c’è il turco, la squadra resta sempre forte ma, senza ampi spazi davanti, fa molta più fatica. Più che parlare del valore delle riserve rispetto ai titolari, io mi concentrerei maggiormente sul fatto che nella squadra di Simone è davvero indispensabile Calha: resta uno dei pochi capaci di trovare illuminazioni che gli altri non hanno".