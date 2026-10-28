GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

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Ivan Provedel, portiere dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo del Venezia per 0-2: "Portiamo via i tre punti con una prestazione che non è stata top: ma può succedere, giochiamo sempre e le squadre che si devono salvare aspettano che concediamo.

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Alla fine è emersa la qualità e abbiamo vinto. Derby? Noi dobbiamo arrivare al meglio, poi sarà una partita per cui ci pensera il Mister tatticamente e poi verrà tutto da solo. Ci riposiamo e poi da domani ci carichiamo per bene".