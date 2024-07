Le parole dell'ex calciatore: "Non pensavo che la Roma avesse questa cifra a disposizione da spendere, ma la squadra non mi sembra ancora cambiata"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Roma: “Riprenderei Lukaku e non Dovbyk, ma non sarà così. Non pensavo che la Roma avesse questa cifra a disposizione da spendere. Nonostante questo esborso di soldi la squadra non mi sembra ancora cambiata. Questo attaccante ha segnato tantissimo. Oltre a Dovbyk dovranno prenderne anche un altro. Troveranno una soluzione per Abraham".