Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: Thuram in tribuna, la scelta di Chivu su Calhanoglu

Cristian Chivu ha scelto la formazione che scenderà in campo dal 1' contro il Milan nel derby valido per la 28° giornata di Serie A
Confermate le indicazioni delle ultime ore: Cristian Chivu ha scelto la formazione che scenderà in campo dal 1' contro il Milan nel derby valido per la 28° giornata di Serie A.

In attacco, per la prima volta in stagione, ci sarà la coppia Bonny-Pio Esposito visto che Thuram non è nemmeno in panchina causa febbre e Lautaro ancora out per infortunio. A centrocampo, Chivu opta per Zielinski in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan come mezzali mentre Calhanoglu partirà dalla panchina.

Sulle fasce, invece, confermati Luis Henrique e Dimarco, dietro il terzetto titolare con Bisseck e Bastoni braccetti e Akanji come centrale a protezione della porta occupata da Sommer.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER

—  

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupiñán; 11 Pulisic, 10 Leão.

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 4 Ricci, 9 Füllkrug, 18 Nkunku, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Baccini-Berti.

IV ufficiale: Marchetti.

VAR: Abisso.

AVAR: Di Bello.

SQUALIFICATI

Milan: -

Inter: -

DIFFIDATI

Milan: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers.

Inter: -

Chi è l’arbitro del derby Milan-Inter? Tocca a Doveri: VAR e designazione completa
