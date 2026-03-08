Confermate le indicazioni delle ultime ore: Cristian Chivu ha scelto la formazione che scenderà in campo dal 1' contro il Milan nel derby valido per la 28° giornata di Serie A.
serie a
Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: Thuram in tribuna, la scelta di Chivu su Calhanoglu
In attacco, per la prima volta in stagione, ci sarà la coppia Bonny-Pio Esposito visto che Thuram non è nemmeno in panchina causa febbre e Lautaro ancora out per infortunio. A centrocampo, Chivu opta per Zielinski in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan come mezzali mentre Calhanoglu partirà dalla panchina.
Sulle fasce, invece, confermati Luis Henrique e Dimarco, dietro il terzetto titolare con Bisseck e Bastoni braccetti e Akanji come centrale a protezione della porta occupata da Sommer.
FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER—
MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupiñán; 11 Pulisic, 10 Leão.
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 4 Ricci, 9 Füllkrug, 18 Nkunku, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Doveri.
Assistenti: Baccini-Berti.
IV ufficiale: Marchetti.
VAR: Abisso.
AVAR: Di Bello.
SQUALIFICATI
Milan: -
Inter: -
DIFFIDATI
Milan: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers.
Inter: -
© RIPRODUZIONE RISERVATA