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Intervistato da Tuttosport, Giuseppe Riso, uno dei procuratori più influenti del panorama italiano, ripercorre i principali affari condotti in estate partendo dal faticoso rinnovo di Gianluca Mancini. "Mi ha detto una cosa molto semplice: “Giuseppe, io voglio rimanere qui”. E io gli ho risposto: “Ma sei sicuro? Perché se poi sei pazzo, almeno dimmelo prima!”. (ride). Gianluca ha fatto una scelta di cuore. E non è scontato, soprattutto quando hai davanti un’offerta economicamente importante. Lui ha dato più peso a quello che sentiva che a quello che avrebbe potuto guadagnare".

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Frattesi e Pinamonti insieme alla Lazio: ci racconta il momento di questi ragazzi?

«È stato un momento importante per entrambi. Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui, in questo momento vale di più. Per Andrea il discorso è simile, voleva una sfida difficile, nella quale giocare un ruolo da protagonista. Un’esigenza altrettanto chiara: essere e sentirsi importante».

(Tuttosport)