Gianni Rivera, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole in merito al momento nero della Nazionale: «Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti, non è solo una questione di chi va in campo. Abbiamo molti temi inevasi che dovrebbero essere affrontati dalla federazione, troppo facile addossare le responsabilità solo sui giocatori».