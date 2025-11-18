FC Inter 1908
Gianni Rivera, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole, anche su Alessandro Bastoni
Gianni Rivera, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole in merito al momento nero della Nazionale: «Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti, non è solo una questione di chi va in campo. Abbiamo molti temi inevasi che dovrebbero essere affrontati dalla federazione, troppo facile addossare le responsabilità solo sui giocatori».

Sembra quasi che il rendimento dei nostri migliori giocatori cambi tra club e Nazionale.

«C'è Bastoni che l'Inter considera un difensore eccezionale, poi con l'Italia fa errori tragici. Evidentemente in azzurro non ha le stesse certezze a cui riesce ad affidarsi quando gioca con la sua squadra».

