Sommer a InterTV: “Contento per il secondo tempo, di come abbiamo difeso insieme”

Arriva la sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che all'Olimpico superano la Roma di Gasperini agguantandola in vetta alla classifica. Queste le parole di Sommer raccolte nel post match dai microfoni di InterTV: "Siamo felici adesso nel nostro cammino dove abbiamo avuto qualche difficoltà ma ora siamo li. Oggi 3 punti importanti per il nostro cammino, sono importanti i 3 punti per oggi. Porta inviolata? Era importante e sono felice di come abbiamo giocato nella ripresa e come abbiamo difeso contro una squadra forte. Non era semplice, abbiamo fatto bene con 3 punti presi fuori casa"