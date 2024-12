Al termine di Lazio-Inter, Nicolò Rovella ha commentato la sconfitta ai microfoni di Rai Sport. Il centrocampista chiede scusa ai tifosi per la prestazione: "Abbiamo fatto una figura brutta, chiediamo scusa ai nostri tifosi. Questa serata ci deve far capire che dobbiamo portare la cattiveria che abbiamo accumulato cercando di trasformarla in risultato positivo a Lecce".