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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Bologna Rowe ha parlato anche del prossimo campionato e della favorita per la vittoria finale.

Chi vincerà lo scudetto?

«L’Inter penso sia ancora davanti a tutti. Mi sembra che anche il Como si stia rinforzando molto. Poi le solite».

Il Bologna dove lo mette?

«Tra le prime cinque».

Esagerato...

«Credo in questa squadra. Abbiamo qualità un po’ ovunque. Il nostro obiettivo resta entrare in Europa ma ho buone sensazioni, c’è grande fiducia tra noi e non vogliamo porci limiti. Perché no?».