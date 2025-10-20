FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zappacosta: “Caso Lookman? Cose che capitano, con noi mai problemi: ora è qui al 100%”

news

Zappacosta: “Caso Lookman? Cose che capitano, con noi mai problemi: ora è qui al 100%”

Zappacosta: “Caso Lookman? Cose che capitano, con noi mai problemi: ora è qui al 100%” - immagine 1
Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha parlato così di Ademola Lookman dopo quanto accaduto la scorsa estate
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato da Sky Sport dopo il pareggio interno contro la Lazio, Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha parlato così di Ademola Lookman dopo quanto accaduto la scorsa estate.

Inter Lookman
Getty Images

"C'è feeling. Sono cose che capitano, riguardano il ragazzo e la società: con noi non ci sono mai stati problemi. Dobbiamo cercare di remare tutti dalla stessa parte, ora è con noi al 100%. È un ragazzo per bene, non ci sono problemi".

Leggi anche
Lupo: “L’Inter ha ritrovato quello spirito che aveva perso con Inzaghi. Va...
Vieri ad Allegri: “Perché non subito Gimenez?”. Max: “Se avevo te in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA