Intervistato da Sky Sport dopo il pareggio interno contro la Lazio, Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha parlato così di Ademola Lookman dopo quanto accaduto la scorsa estate.
"C'è feeling. Sono cose che capitano, riguardano il ragazzo e la società: con noi non ci sono mai stati problemi. Dobbiamo cercare di remare tutti dalla stessa parte, ora è con noi al 100%. È un ragazzo per bene, non ci sono problemi".
