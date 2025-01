A me Simone Inzaghi come allenatore piace tantissimo, però io gli vedo un difetto che si sta portando dietro da tanti anni. Lui arriva alla partita ha in tasca il foglietto con le sostituzioni e dopo un po' lo tira fuori e fa queste sostituzioni e secondo me in questo non è migliorato. Detto con enorme rispetto. Anche col Milan, quando ti manca il tuo allenatore in campo ovvero Calhanoglu e quello che ti macina gioco e km, Thuram, secondo me doveva essere meno scolastico nelle sostituzioni.