"Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto", dice Salvini

Matteo Pifferi Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 13:28)

C'è stato spazio anche per una breve parentesi sulla delusione sportiva per il risultato di Lazio-Milan da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della riapertura del ponte sul fiume Nure lungo statale 9 "Via Emilia", al km 254, nel territorio di Pontenure.

"Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto - ha detto il ministro, super tifoso rossonero -.

Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione quindi va già bene così se torniamo in Champions va già bene così. L'Inter è più forte, c'è poco da dire, rimane la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia".