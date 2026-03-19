C'è stato spazio anche per una breve parentesi sulla delusione sportiva per il risultato di Lazio-Milan da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della riapertura del ponte sul fiume Nure lungo statale 9 "Via Emilia", al km 254, nel territorio di Pontenure.
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fcinter1908 news interviste Salvini: “Mai pensato allo scudetto Milan. Inter più forte, poco da dire. Il derby…”
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Salvini: “Mai pensato allo scudetto Milan. Inter più forte, poco da dire. Il derby…”
"Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto", dice Salvini
"Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto - ha detto il ministro, super tifoso rossonero -.
Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione quindi va già bene così se torniamo in Champions va già bene così. L'Inter è più forte, c'è poco da dire, rimane la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia".
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