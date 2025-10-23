Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha parlato così dell'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions League:
Santini: “Inter? Aspettiamo a giudicare quando avrà affrontato squadre molto forti”
"L'Inter ha perso due partite contro squadre potenzialmente forti, poi ha avuto, a parte la Roma, un calendario sia di Champions che di campionato in discesa. Quindi aspettiamo a giudicare, vedremo quando affronterà squadre molto forti".
(Fonte: TMW)
