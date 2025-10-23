FC Inter 1908
Santini: “Inter? Aspettiamo a giudicare quando avrà affrontato squadre molto forti”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha parlato così dell'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha parlato così dell'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions League:

"L'Inter ha perso due partite contro squadre potenzialmente forti, poi ha avuto, a parte la Roma, un calendario sia di Champions che di campionato in discesa. Quindi aspettiamo a giudicare, vedremo quando affronterà squadre molto forti".

(Fonte: TMW)

