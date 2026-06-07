Gol su calcio di rigore ieri nell'amichevole tra Argentina e Honduras per Lautaro Martinez. Al fischio finale, il capitano dell'Inter ha parlato ai microfoni di TycSports: “Mi sono preparato molto bene, soprattutto mentalmente. In Qatar non avevo forma che desideravo. Per questo voglio giocare più minuti possibile e continuare ad aumentare la fiducia.