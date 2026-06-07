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fcinter1908 news interviste Argentina, Lautaro: “Mondiale? Mi sto preparando bene! In Qatar non ero al top ma ora…”
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Argentina, Lautaro: “Mondiale? Mi sto preparando bene! In Qatar non ero al top ma ora…”
Gol su calcio di rigore ieri nell'amichevole tra Argentina e Honduras per Lautaro Martinez. Le sue parole ai microfoni di TycSports
Gol su calcio di rigore ieri nell'amichevole tra Argentina e Honduras per Lautaro Martinez. Al fischio finale, il capitano dell'Inter ha parlato ai microfoni di TycSports: “Mi sono preparato molto bene, soprattutto mentalmente. In Qatar non avevo forma che desideravo. Per questo voglio giocare più minuti possibile e continuare ad aumentare la fiducia.
Diamo il massimo in ogni allenamento e speriamo di poter continuare su questa strada. Sono molto felice di indossare di nuovo questa maglia, di giocare di nuovo e di condividere questo momento con i miei compagni. Dobbiamo andare lì e difendere quanto ottenuto in Qatar. Sarà dura, ma daremo il massimo per portare l'Argentina il più lontano possibile".
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