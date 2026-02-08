fcinter1908 news interviste Sassuolo-Inter, Walukiewicz: “Ho la fiducia di Grosso. Pronto per due ruoli”

Sassuolo-Inter, Walukiewicz: “Ho la fiducia di Grosso. Pronto per due ruoli”

Le parole del difensore polacco del Sassuolo a DAZN prima della partita contro l'Inter di Chivu
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Prima della sfida tra Sassuolo-Inter ai microfoni di DAZN ha parlato della partita anche il difensore neroverde Sebastian Walukiewicz. Il giocatore polacco ha risposto in particolare ad una domanda sul suo ruolo e sull'impiego che fa di lui Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi.

-Hai giocato contro tutte tranne contro i nerazzurri: ti aspettavi di essere così centrale anche in un ruolo nuovo come terzino destro? 

Cosa posso dire? Sono ormai abituato, ho la fiducia del mister e posso giocare da difensore centrale e da terzino. Sono pronto a tutte le situazioni. 

