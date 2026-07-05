Ex Inter, Schelotto: “Gol nel derby? Moratti subito dopo la partita mi ha…”

"Tutti me lo chiedono (ride, ndr) e ogni tanto ci ripenso quando mi fanno la domanda. È stato un momento bellissimo, era un momento difficile anche per me dal punto di vista della vita privata. Dopo il gol, mi sono tornate in mente immagini di mamma, papà, fratelli che non vedevo da tanto tempo, mi sono trovato in un momento felicissimo della mia vita. Anche noi calciatori abbiamo dei momenti difficili e dopo il gol ho sentito 80mila persone urlare per il mio gol, è stato uno dei momenti più belli della mia vita"

"Il fatto che dopo la partita Moratti io stavo andando nello spogliatoio, lui, come un padre con un figlio, mi riporta nuovamente in campo e i miei compagni erano già dentro lo spogliatoio e Moratti mi ha detto 'no, tu rimani qua qualche secondo in più perché questo è il tuo momento e io ti voglio accompagnare perché d'ora in poi sarai parte della storia dell'Inter'. Ed è stato questo il mio primo derby e la mia prima partita con l'Inter"