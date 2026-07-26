VIDEO / Inter, ad Appiano lavorano Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di preparazione

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Aldo Serena, ex calciatore, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato così delle difficoltà delle italiane sul mercato rispetto alle squadre di Premier: «Rogers è andato dall’Aston Villa al Chelsea per 138 milioni: la nostra serie A e l’Inter non possono competere con realtà economiche nettamente diverse dalle nostre.

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I tifosi restano in attesa di un paio di nomi sui quali sognare il bis scudetto e un cammino più onorevole in Champions. La dura realtà è questa, ma come si può ingegnarsi per competere? Arrivare prima degli altri. Scouting, implementato su tutto il globo con esperti validi, capaci, che sappiano segnalare e far chiudere rapidamente le trattative.

Ingegno e fantasia nel far crescere i nuovi Pio Esposito e Stankovic in casa, oltre agli occhi rivolti a tutte le latitudini. Pensare il mercato da provinciale europea è diventato quasi un obbligo».