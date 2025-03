C'è chi vorrebbe rivederlo tra i pali della Nazionale, ma Yann Sommer non si è pentito della scelta fatta lo scorso agosto quando ha deciso di dire addio alla nazionale svizzera. "Sono molto contento della mia decisione e della mia situazione attuale. Naturalmente, queste voci mi rendono anche felice perché dimostrano che ho fatto un buon lavoro negli ultimi dieci anni. Avrei potuto continuare, ma nonostante ciò, lasciare è stata ed è la cosa giusta da fare", dice il portiere nerazzurro in una lunga intervista a Blick. "L'energia che ho ora per l'Inter, prima dovevo sempre dividerla. Ora vedo quanto siano preziosi questi giorni di riposo per prendermi una pausa, avere tempo per la famiglia e assolvere al mio ruolo di padre e marito".

"No, qui sono molto coinvolto nel gioco. Con i piedi gioco tantissimi palloni e non ho modo di annoiarmi. È importante che io mantenga sempre la concentrazione sulla palla e sia pronto quando è necessario. È piuttosto stancante mentalmente".

"Non do molta importanza alle statistiche, ma sono sicuramente valori importanti e piacevoli. Significa che stiamo facendo un ottimo lavoro in difesa come squadra. Anche se penso che questa stagione non siamo perfetti come lo eravamo la scorsa".