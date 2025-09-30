Aleksander, ex giocatore nerazzurro e figlio dell'ex centrocampista interista Dejan, ha parlato alla fine della gara del suo Bruges contro l'Atalanta

30 settembre 2025

Aleksander Stankovic, ex giocatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la sconfitta del Bruges contro l'Atalanta di Juric. «Di positivo ci possiamo portare tante cose a casa. Abbiamo fatto un'ottima gara specie nel primo tempo con il palleggio nella loro metà campo. Li avevamo studiati bene, avevamo segnato e avevamo la partita in mano. Nel secondo tempo abbiamo cercato di fare la nostra partita. L'Atalanta ci ha messo in difficotà con le qualità individuali. Abbiamo concesso un rigore per colpa nostra e dopo quello c'è stato caos e poi il gol di Pasalic. Di migliorare si può farlo sempre: nessuno è perfetto e bisogna lavorare ogni giorno».

-Il momento in cui è sfuggita la gara di mano mentalmente?

Secondo me non ci era sfuggita prima del rigore: avevamo fatto bene e stavamo tenendo palla. Sicuramente quello che ci manca rispetto all'Atalanta è l'esperienza, siamo giovani e loro hanno giocatori che giocano in CL da anni e ad alti livelli. Hanno ribaltato una bella partita. Noi dobbiamo rialzare la testa e pensare al campionato.

-Ti aspetti che dal telefono arriveranno critiche da parte di papà Dejan o anche complimenti?

Prima di accendere il telefono passeranno almeno due ore. Ho ancora la testa calda, aspetto ad accendere il telefono. Starò con i miei pensieri e cercherò poi di recuperare ed andare in campo.

