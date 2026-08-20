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Aleksandar Stankovic, nel corso dell'intervista rilasciata in Australia a Football360, ha ribadito il suo attaccamento all'Inter: "Ero a Milano quando abbiamo iniziato la preparazione e per me è stato qualcosa di incredibile, il motivo per cui ho iniziato a giocare a calcio è stato perché volevo giocare per l'Inter. Quindi per me è stata una pura emozione. Non importa il posto, quando si tratta di Inter andrei ovunque".

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Parliamo un po' di tuo padre, una leggenda del club, e quindi sei cresciuto in mezzo alla squadra. Puoi raccontarci un po' com'è stata quell'esperienza da bambino, crescendo proprio in mezzo a tutto questo?

"Beh, fin da quando ero bambino, letteralmente da quando sono nato, mi hanno messo addosso la maglia dell'Inter. Quindi, per me è stato incredibile vedere San Siro, l'Inter, i tifosi, perché quando sei piccolo non ti rendi davvero conto di chi sia tuo padre, ma una volta che inizi a crescere inizi a capire chi è tuo padre e cosa rappresenta l'Inter per la gente di Milano e in tutto il mondo. Quindi, per quanto mi riguarda, sono molto felice e orgoglioso di essere nato tifoso dell'Inter e sarò sempre grato a mio padre".

Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Alla fine della stagione, quale sarebbe la stagione perfetta per Aleksandar?

"Vincere il più possibile con l'Inter".