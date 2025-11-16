Continua il momento speciale per Aleksandar Stankovic. Il centrocampista classe 2005 del Bruges, ma sul quale l'Inter vanta una recompra per due anni, ha trovato il primo gol con la Serbia.
Stankovic nel giro di pochi mesi è diventato un punto fermo del Bruges e ha esordito in Nazionale. Il suo futuro? La posizione dell'Inter
Alla quarta partita con la Nazionale serba, infatti, Stankovic ha segnato la prima rete contro la Lettonia permettendo alla Serbia di completare la rimonta e di vincere 2-1 l'ultimo match di qualificazioni ai Mondiali 2026.
Nonostante la vittoria, la Serbia è stata eliminata - terza nel gruppo K con 13 punti, a -1 dall'Albania seconda e qualificata ai playoff con l'Inghilterra prima a punteggio pieno a quota 24 - ma per Stankovic continua il magic moment.
Punto fermo del Bruges e nel mirino della Premier League, l'Inter ha l'opportunità di riportarlo alla base per circa 23 mln di euro, cifra che aumenterebbe a 25 nel 2027.
