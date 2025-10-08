FC Inter 1908
Sucic: “Inter, puoi contare su di me. Arriveranno ottimi risultati, sono sicuro”

Sucic: "Inter, puoi contare su di me. Arriveranno ottimi risultati, sono sicuro"
Il centrocampista croato racconta come stanno andando questi primi mesi in nerazzurro e parla dei suoi obiettivi
Petar Sucic, centrocampista croato dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata alla FIFA ha racconta come stanno andando questi primi mesi in nerazzurro e parlato dei suoi obiettivi: "Sapevo che stavo entrando a far parte di un grande club e la dirigenza mi ha fornito un quadro chiaro di cosa aspettarmi e di come vedevano il mio ruolo. Anche se nel frattempo è arrivato un nuovo allenatore, sono contento che il processo di adattamento sia andato esattamente come mi avevano descritto. Ovviamente ci vuole tempo per adattarsi: nuova squadra, nuovo allenatore, nuovo campionato, nuova città, nuova lingua...

Ma dalla Dinamo Zagabria e dalla nazionale croata ho portato con me qualcosa di molto importante anche per l'Inter: la massima ambizione e la mentalità vincente, la voglia di vincere ogni partita. Sono soddisfatto di come sono andati i primi mesi: penso di aver giocato alcune buone partite e di aver dimostrato che la squadra può contare su di me. Sono grato a tutti i membri del club per la calorosa accoglienza e per avermi aiutato ad ambientarmi rapidamente".

Sucic: "Inter, puoi contare su di me. Arriveranno ottimi risultati, sono sicuro"
"Il Mondiale per Club? È stato un po' insolito conoscere la squadra in un ambiente così competitivo e di alto livello, ma nel complesso sono contento di come sono andate le cose. La squadra mi ha accolto molto bene; l'unico rimpianto è che il risultato finale non sia stato ancora migliore, perché abbiamo dimostrato di avere le qualità per farlo".

"Obiettivi? Per quanto riguarda il calcio, ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Ma sono sempre stato ambizioso e, naturalmente, mi sto ponendo nuovi obiettivi: ottenere grandi risultati sia con la nazionale che con il club".

Sucic: "Inter, puoi contare su di me. Arriveranno ottimi risultati, sono sicuro"
"Per quanto riguarda i sogni, sarebbe facile dire: vincere la Coppa del Mondo, l'Europeo con la Croazia o la Champions League con l'Inter. Ma ho imparato che gli obiettivi non si raggiungono sognando, ma lavorando sodo, facendo sacrifici, rimanendo dediti, passo dopo passo.

Né la Croazia può vincere la Coppa del Mondo domani, né l'Inter può vincere la Champions League dall'oggi al domani. Si tratta di andare avanti fase dopo fase, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Questo è sempre stato il mio approccio, è così che penso, ed è per questo che ora sono concentrato sul prossimo allenamento dopo questa intervista, poi sulla prossima partita e così via. Ogni successo deriva da questo tipo di processo e sono sicuro che con i grandi compagni di squadra che ho, sia in Croazia che all'Inter, arriveranno ottimi risultati".

