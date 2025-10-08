"Il Mondiale per Club? È stato un po' insolito conoscere la squadra in un ambiente così competitivo e di alto livello, ma nel complesso sono contento di come sono andate le cose. La squadra mi ha accolto molto bene; l'unico rimpianto è che il risultato finale non sia stato ancora migliore, perché abbiamo dimostrato di avere le qualità per farlo".

"Obiettivi? Per quanto riguarda il calcio, ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Ma sono sempre stato ambizioso e, naturalmente, mi sto ponendo nuovi obiettivi: ottenere grandi risultati sia con la nazionale che con il club".

"Per quanto riguarda i sogni, sarebbe facile dire: vincere la Coppa del Mondo, l'Europeo con la Croazia o la Champions League con l'Inter. Ma ho imparato che gli obiettivi non si raggiungono sognando, ma lavorando sodo, facendo sacrifici, rimanendo dediti, passo dopo passo.

Né la Croazia può vincere la Coppa del Mondo domani, né l'Inter può vincere la Champions League dall'oggi al domani. Si tratta di andare avanti fase dopo fase, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Questo è sempre stato il mio approccio, è così che penso, ed è per questo che ora sono concentrato sul prossimo allenamento dopo questa intervista, poi sulla prossima partita e così via. Ogni successo deriva da questo tipo di processo e sono sicuro che con i grandi compagni di squadra che ho, sia in Croazia che all'Inter, arriveranno ottimi risultati".