VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli, Petar Sucic ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Ogni gara è importante, quando l'allenatore mi dà fiducia sono felice, ma sappiamo di avere tanti giocatori forti, non contano solo i big match, ma contano tutte le gare".

"Il Mondiale? È diverso giocare con il club rispetto alla nazionale, ci si concentra più a livello individuale in nazionale, mentre nel club bisogna giocare come chiede il tecnico".

(Dazn)