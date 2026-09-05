Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn
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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli, Petar Sucic ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Ogni gara è importante, quando l'allenatore mi dà fiducia sono felice, ma sappiamo di avere tanti giocatori forti, non contano solo i big match, ma contano tutte le gare".
"Il Mondiale? È diverso giocare con il club rispetto alla nazionale, ci si concentra più a livello individuale in nazionale, mentre nel club bisogna giocare come chiede il tecnico".
(Dazn)
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