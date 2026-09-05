VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

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L'Inter si prepara a scendere in campo contro il Napoli nel big match della terza giornata di Serie A. I nerazzurri nel giro di quattro giorni incontreranno la squadra di Allegri e il Real Madrid, si spiega così la scelta di Cristian Chivu di far rifiatare Hakan Calhanoglu, al suo posto ci sarà Zielinski con Barella e Sucic ai lati.

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In difesa torna tra i titolari Bisseck, mentre Akanji, nonostante il periodo di appannamento, sarà al centro con Bastoni sul centro sinistra. Sulle fasce torna Diouf dal 1', a sinistra ci sarà Dimarco. Coppia d'attacco formata da Pio Esposito e Lautaro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto.

Allenatore: Cristian Chivu

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 16 Marin, 37 Spinazzola; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 26 Vergara; 21 Politano, 19 Hojlund, 27 Alisson Santos.

A disposizione: 14 Contini, 32 Milinkovic-Savic, 2 Favasuli, 5 Badiashile, 6 Gilmour, 7 Neres, 11 De Bruyne, 17 Olivera, 20 Lucca, 31 Beukema, 70 Lang.

Allenatore: Massimilano Allegri

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti-Baccini

IV ufficiale: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: Dionisi