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Walter Zenga, dagli studi di Sky Sport, ha commentato le scelte di formazione di Chivu per Inter-Napoli, soffermandosi nello specifico su Marcus Thuram, lasciato anche oggi in panchina: "Mi facevo una domanda su Thuram: l'ultima partita ufficiale quando l'ha giocata? È tanto, prima del Mondiale. Un giocatore che non è al 100% e non ha mai giocato da titolare da inizio giugno, mi sembra difficile la definizione "non è pronto". Ha fatto più allenamenti lui di tutti gli altri messi insieme...

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La verità è anche un'altra: la crescita di Pio Esposito porta a delle scelte che in questo momento non sono discutibili. Dico sempre: chi meglio dell'allenatore, che vede i giocatori tutti i giorni, può decidere chi, come e quando? Più giochi, più vai in forma: non è vero che più ti alleni e più stai bene per la partita. Chivu avrà la bravura e la competenza di rimetterlo nelle situazione più consona".