VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Napoli, Beppe Marotta ha parlato così del match di San Siro:

"Se è il Napoli l'anti-Inter? Secondo me non c'è solo il Napoli e non c'è solo l'Inter, ci sono anche Roma, Juve e altre che non voglio assolutamente dimenticare, anche il Como è una outsider di tutto prestigio"

Quanto ci sentiamo più forti dell'anno scorso?

"C'è consapevolezza ma vincere è difficile, confermarsi è ancora più difficile ma per rimanere nella storia bisogna riconfermarci. Siamo la squadra da battere e le difficoltà aumentano"

Rinnovo di Pio Esposito, ha parlato Dimarco... E Calhanoglu?

"Abbiamo rispetto per tutti i nostri giocatori, inizieremo a breve una consultazione con agenti dei giocatori per ascoltare le loro richieste. Se un giocatore manifesta un grande senso di appartenenza, questo valore andrà rispettato e insieme cercheremo di arrivare al rinnovo"

Il Barcellona ci ha provato per Lautaro

"Questo è vero ma la nostra risposta è stata molto decisa e anche Lautaro ha espresso a noi l'intenzione di proseguire con noi, rappresenta la storia presente e futura dell'Inter, lunga vita a lui"