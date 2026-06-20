«Molti giocano in club importanti. Hakan Calhanoglu ha accumulato una straordinaria esperienza nella mia Inter, ha sviluppato una leadership eccezionale. Arda Guler ha creatività e visione di gioco fuori dal comune, ma è decisivo soprattutto il rientro di Kenan Yildiz: ha la personalità, oltre che il talento, per far subito la differenza».

«Sono decisioni personali. Hakan ha costruito una carriera importante in Europa e si è guadagnato grande rispetto. Ogni giocatore deve scegliere in base alle proprie ambizioni, alla famiglia e alla felicità. La cosa più importante è continuare a competere in un ambiente in cui ci si sente motivati e apprezzati».

«Mi sono sempre sentito vicino al popolo italiano, ho passato anni meravigliosi da voi e mi fa piacere che ci sia un italiano così preparato alla guida. Vincenzo è quasi uno di noi. È caloroso e sincero, con un grande passato. Oltre agli aspetti tattici, ha portato organizzazione, serenità e un senso di famiglia nel gruppo. Costruire l’identità di una nazionale richiede tempo e si son visti segnali incoraggianti. La sfida è mantenere questo livello anche contro avversari forti e nel Mondiale c’è il meglio. Credo in lui e nei ragazzi».