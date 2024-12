Al termine di Juventus-Fiorentina, Khephren Thuram ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore bianconero: "Stasera ero un po' più libero, conosco meglio i miei compagni. Il mister mi chiede di fare queste giocate ed è bene per la squadra, spero di continuare così. Le esultanze nei due gol? Non ho veramente una esultanza perché non ho l'abitudine di fare gol".