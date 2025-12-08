Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcus Thuram ha parlato così prima di Inter-Liverpool

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 14:21)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcus Thuram ha parlato così prima di Inter-Liverpool:

"Non so se possiamo pensare di essere più forti del Liverpool, abbiamo fiducia, proveremo a fare una grande partita come facciamo sempre"

Condizione fisica — "Gli infortuni fanno parte del calcio, sono guarito benissimo grazie allo staff medico, sto ritrovando la forma di prima, mi sento bene"

Quanto è pronta l'Inter per i big-match europei? — "Giochiamo contro una squadra con tanta esperienza, il Liverpool ha tanti campioni, sarà una partita dura, complicata, faremo il meglio"

Quanto è forte il Liverpool senza Salah? — "Non ho guardato le partite del Liverpool quest'anno, Salah è uno dei più forti al mondo ma il Liverpool ha tanti giocatori forti"

Sull'Inter — "Stiamo andando bene, siamo ancora all'inizio di un percorso lungo, c'è tanto da migliorare, proveremo a fare il nostro cammino, ci alleniamo al meglio per fare il meglio ogni partita"

Il consiglio a Pio e Bonny — "Non so se posso darli, sono giocatori evoluti, fortissimi e l'hanno fatto vedere. Provo a dare l'esempio sul campo, loro stanno andando alla grande"