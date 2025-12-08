FC Inter 1908
Thuram: “Liverpool forte anche senza Salah. Stiamo andando bene, Esposito e Bonny…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcus Thuram ha parlato così prima di Inter-Liverpool
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcus Thuram ha parlato così prima di Inter-Liverpool:

"Non so se possiamo pensare di essere più forti del Liverpool, abbiamo fiducia, proveremo a fare una grande partita come facciamo sempre"

Condizione fisica

"Gli infortuni fanno parte del calcio, sono guarito benissimo grazie allo staff medico, sto ritrovando la forma di prima, mi sento bene"

Quanto è pronta l'Inter per i big-match europei?

"Giochiamo contro una squadra con tanta esperienza, il Liverpool ha tanti campioni, sarà una partita dura, complicata, faremo il meglio"

Quanto è forte il Liverpool senza Salah?

"Non ho guardato le partite del Liverpool quest'anno, Salah è uno dei più forti al mondo ma il Liverpool ha tanti giocatori forti"

Sull'Inter

"Stiamo andando bene, siamo ancora all'inizio di un percorso lungo, c'è tanto da migliorare, proveremo a fare il nostro cammino, ci alleniamo al meglio per fare il meglio ogni partita"

Il consiglio a Pio e Bonny

"Non so se posso darli, sono giocatori evoluti, fortissimi e l'hanno fatto vedere. Provo a dare l'esempio sul campo, loro stanno andando alla grande"

 

