Ecco la spiegazione al 5 all'attaccante: "La risposta alla domanda "eh, ma ha fatto l'assist" è: "Eh, ma ha fatto solo quello". Bello, ma solo quello. Un anno fa ha detto di essere convinto di essere tra i 10 migliori attaccanti al mondo: oggi gli consigliamo di essere meno convinto a parole e più sul campo".