Mediaset boccia Thuram: “Assist? Sì, ma ha fatto solo quello! Si crede top 10 al mondo ma…”

Bocciatura da parte di SportMediaset a Marcus Thuram per la sua prestazione di ieri sera in Coppa Italia contro il Torino
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Bocciatura da parte di SportMediaset a Marcus Thuram per la sua prestazione di ieri sera in Coppa Italia contro il Torino: troppo poco per le potenzialità del francese, che non si è acceso quasi mai se non nell'azione del 2-0 di Andy Diouf.

Ecco la spiegazione al 5 all'attaccante: "La risposta alla domanda "eh, ma ha fatto l'assist" è: "Eh, ma ha fatto solo quello". Bello, ma solo quello. Un anno fa ha detto di essere convinto di essere tra i 10 migliori attaccanti al mondo: oggi gli consigliamo di essere meno convinto a parole e più sul campo".

