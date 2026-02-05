Bocciatura da parte di SportMediaset a Marcus Thuram per la sua prestazione di ieri sera in Coppa Italia contro il Torino: troppo poco per le potenzialità del francese, che non si è acceso quasi mai se non nell'azione del 2-0 di Andy Diouf.
Ecco la spiegazione al 5 all'attaccante: "La risposta alla domanda "eh, ma ha fatto l'assist" è: "Eh, ma ha fatto solo quello". Bello, ma solo quello. Un anno fa ha detto di essere convinto di essere tra i 10 migliori attaccanti al mondo: oggi gli consigliamo di essere meno convinto a parole e più sul campo".
