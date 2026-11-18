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Intervistato da Il Mattino, Luca Toni, ex attaccante e oggi opinionista, ha parlato anche di attaccanti e, nello specifico, di Pio Esposito. Ecco le sue parole:

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Si aspettava qualcosa in piÃ¹ da Allegri?

Questâ€™anno il pallone dâ€™oro Ã¨ andato a un centravanti vero come Kane.

«Ãˆ un allenatore esperto che certamente saprÃ trovare la via per ripartire. Anche se la cosa che mi Ã¨ piaciuta meno di questo avvio di stagione del Napoli Ã¨ stata la gestione dei problemi allâ€™interno dello spogliatoio. Gli alti e bassi in campo ci possono stare, ma i battibecchi tra i calciatori noÂ».«E ne sono stato molto contento. PerchÃ© Ã¨ un attaccante completo. Non so a chi altro avrebbero potuto dare il premio se non a lui. Yamal o MbappÃ©? A chi fa un tunnel o una piroetta preferisco chi fa gol. La concretezza e lâ€™efficacia di Kane sono fuori discussione. Ha vinto con la sua squadra di club, ha trascinato lâ€™Inghilterra al Mondiale e ha fatto tantissimi gol: Ã¨ un giocatore veramente forteÂ».

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Chi altro le piace tra i bomber in circolazione?

Di questa pasta Ã¨ anche il nuovo centravanti della Nazionale?

«Non possiamo non citare Haaland che Ã¨ una macchina da gol. Ãˆ un attaccante che si fa rispettareÂ».«Pio Esposito mi piace innanzitutto perchÃ© Ã¨ un bravissimo ragazzo. Chiacchiera poco, parla con i gol. Ãˆ giovane e lâ€™Italia ha trovato un bel centravanti: ti fa sempre partire 1-0Â».

(Fonte: Mattino)