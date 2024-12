Nella lunga intervista a Fanpage, David Trezeguet ha parlato anche di Lautaro Martinez. L'ex giocatore bianconero ha definito il capitano nerazzurro un giocatore 'unico'. "Credo che in Italia il prototipo di giocatore più interessante a livello sudamericano e argentino sia Lautaro".

"Ha dimostrato subito di essere un attaccante unico. Le squadre europee vanno alla ricerca di questi giocatori, non per forza giovanissimi, ma che possano far guadagnare tempo a seconda di ciò che hanno bisogno".