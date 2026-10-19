GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

L'Inter "è in buone mani con Beppe Marotta. Chiunque voglia investire nell'Inter ha bisogno di avere al suo fianco una persona del suo spessore e competenza. La garanzia per il futuro è Marotta".

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Così il presidente esecutivo del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenuto a 'La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento, parlando delle voci di un possibile investimento del Qatar nell’Inter, squadra di cui è da sempre tifoso. "Questa Inter è a trazione anteriore. Dietro va messo a posto qualcosa ma Chivu lo farà. Per vincere in Europa bisogna anche avere una difesa molto forte. L'Inter ha ancora chance di fare bene in Europa - ha aggiunto parlando della squadra - nulla è compromesso. Sono emerse alcune cose da mettere a punto all'inizio della stagione ed è positivo. La reazione di Chivu ci sarà".

Sulla possibilità di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus. "L'Inter ha un grande allenatore, se la Juve dovesse tornare competitiva con Conte la batteremo con Conte". Ancora sulla rivalità della Juventus dice di volerla "battere sul campo. La Juve potenzialmente è forte, ha dei buoni giocatori ma non è riuscita a farli diventare squadra".