Il giornalista torna sul rigore non concesso all’Inter contro il Bologna: “Ci raccontano che quello di Darmian non era fallo. Si sbagliano di grosso”.

Alessandro De Felice
Agus corre

VIDEO / La moglie di Lautaro corre in una Milano deserta: "Un giorno sei giovane e l'altro..."

Il contatto tra Darmian e Thuram nel corso di Bologna-Inter, gara giocata sabato al Dall’Ara e vinta dai nerazzurri di Chivu, continua a far discutere.

Il rigore non assegnato all’Inter, con ammonizione per l’attaccante francese, lascia più di qualche dubbio su quella che è stata la decisione dell’arbitro e del VAR.

orsato

Rigore Thuram, Pistocchi contro Orsato

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato l’episodio sul suo profilo X, attaccando il designatore Orsato e i vertici arbitrali.

LEGGI QUI IL COMMENTO DI PISTOCCHI

Pistocchi durissimo su Orsato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti