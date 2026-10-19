Il giornalista torna sul rigore non concesso all’Inter contro il Bologna: “Ci raccontano che quello di Darmian non era fallo. Si sbagliano di grosso”.
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Il contatto tra Darmian e Thuram nel corso di Bologna-Inter, gara giocata sabato al Dall’Ara e vinta dai nerazzurri di Chivu, continua a far discutere.
Il rigore non assegnato all’Inter, con ammonizione per l’attaccante francese, lascia più di qualche dubbio su quella che è stata la decisione dell’arbitro e del VAR.
Rigore Thuram, Pistocchi contro OrsatoIl giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato l’episodio sul suo profilo X, attaccando il designatore Orsato e i vertici arbitrali.
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