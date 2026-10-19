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Una penalizzazione in classifica talmente pesante da comportare la sicura retrocessione in Champions League e una maxi-multa. Queste, secondo il Daily Mail, le sanzioni che potrebbe ricevere il Manchester City dopo il verdetto di colpevolezza emesso dalla commissione indipendente della Premier League sulle violazioni delle norme finanziarie commesse fra il 2009 e il 2018.

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Non è tutto perchè le penalizzazioni potrebbero essere due e riguardare anche la successiva stagione in Championship, la Serie B inglese, dove i Citizens (attualmente in testa alla Premier con 7 vittorie su 7 sotto la guida di Enzo Maresca) partirebbero con un handicap di qualche punto, così come avvenuto in Italia alla Juventus dopo lo scandalo Calciopoli.

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L'idea, secondo il tabloid britannico ripreso anche da Marca, è quella di "imporre una punizione severa, delineando al contempo un percorso che consenta al City di ricostruirsi". A fine settembre, una commissione indipendente ha ritenuto il City colpevole di 114 delle 115 accuse mosse dalla Premier League per la violazione delle norme finanziarie tra il 2009 e il 2018.

(ITALPRESS).